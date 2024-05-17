Российские туристы ждут безвизового проезда с Китаем

Во время визита в Китай Владимир Путин сообщил, что в Поднебесной в 2023 году побывало 734 тыс. россиян, а мы приняли 477 тыс. путешественников из КНР. По словам президента, такого потока удалось достичь благодаря безвизу, который введен для тургрупп.

- Но цифры могли быть и больше, если бы не проблемы с оформлением документов на визы, которые нужны тем, кто посещает Китай в индивидуальном порядке. В 2023 году в визовый центр надо было записываться за несколько месяцев. Так, в последние дни марта свободные даты предлагали только на конец мая – начало июня, плюс неделю занимало рассмотрение заявки в консульстве. Для получения разрешения на въезд нужно было предоставить брони отеля, билеты и страховку, - рассказывают эксперты портала «Турдом».

Туристы ждут введения между странами полноценной отмены виз, как Китай сделал с Казахстаном.

Чтобы решить проблему с очередями в визовый центр, Китай возобновил предварительную запись. Путешественникам нужно получить бумажный талончик, а через несколько дней отдельно приезжать для подачи документов.

- Индивидуальные путешественники, в отличие от тургрупп, не могут въехать в Китай без визы официально, поэтому они ищут различные лазейки. Одна из них – длинные пересадки в аэропортах, на время которых выпускают в город. Так, в Пекине стоповер составляет 144 часа, а в Чаншу, Гуйлине и Харбине – трое суток.

Фото: Номер один