В Бурятии поздравили бриллиантовых и золотых юбиляров

В современном мире очень важно отмечать пары, которые не просто когда-то полюбили друг друга, но и пронесли чувство любви через десятки лет. 15 мая, в День семьи, в Хоринском районном ЗАГСе провели вечер-чествование под названием «Счастье моей семьи».

В рамках года семьи поздравили семьи, которые прожили в любви и согласии 50-60 лет. Это бриллиантовые юбиляры Нимаевы Павел Галсанович и Дулма Дамдиновна, золотые юбиляры Бальжинов Василий Жимбуевич и Дашинимаева Цындыма Дымбрыловна, Степные Александр Иннокентьевич и Галина Николаевна, Дондоковы Даши-Цырен Цыбенович и Бадма-Цыцык Тыхеевна.

- Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление и основа нравственности, - комментируют сотрудники Хоринского ЗАГСа. - Прожив 50-60 лет вместе, семьи сохранили взаимоуважение, доверие, любовь друг к другу и крепкую дружную семью.

Юбиляров поздравили глава района, дети, внуки и друзья.

Фото: loon.site