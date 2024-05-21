Общество 21.05.2024 в 09:00

Оформление дарственной без нотариуса

Возможно ли это?
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Текст: Номер один
Оформление дарственной без нотариуса
Pixabay

Вопрос: «Возможно ли оформить дарственную на квартиру без посещения нотариуса?» 

Татьяна Львовна Т.

Да, оформить дарственную на квартиру можно в простой письменной форме в центре «Мои документы». Нужно прийти вместе с человеком, на которого вы оформляете недвижимость, и подать пакет документов. Но в этом случае вы полностью отвечаете за содержание договора дарения и его последствия. Если же сделку удостоверяет нотариус, за ее законность и юридическую чистоту отвечает он, в том числе материально.

Перед тем как поставить печать на документе, нотариус лично общается со всеми участниками сделки. В ходе разговора он выясняет реальные намерения сторон, проверяет, понимает ли человек суть подписываемых бумаг и последствия, которые влечет его подпись. Бывает, что заявители приходят оформлять договор дарения под давлением или не осознавая своих действий. В таких ситуациях нотариусы отказывают в сделке.

Важно понимать, что сразу после регистрации перехода права собственности даритель недвижимости лишается прав на нее. При этом дарственная практически не имеет обратной силы, оспорить такой документ крайне сложно. Поэтому рекомендуется предварительно рассмотреть и другие варианты распоряжения недвижимостью — например, завещание, наследственный договор, ренту.

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