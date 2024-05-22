Увольнение сотрудника на удаленке

Вопрос: «Можно ли уволить сотрудника, который работает удаленно и систематически не выходит на связь?»

Сэсэг Д.

Если сотрудник постоянно работает в удаленном режиме, то во многих случаях он сам устанавливает режим рабочего времени. В таких условиях зафиксировать прогул или отсутствие на работе практически невозможно.

Но есть нормы закона, которые позволяют разорвать отношения с сотрудником, если он долгое время не выходит на связь.

Законом предусмотрен такой вид нарушения со стороны работника, как отсутствие взаимодействия с работодателем более двух дней подряд.

Речь идет о ситуациях, когда работодатель предпринимал попытки связаться с сотрудником, направлял ему письма, звонил, но сотрудник на связь не вышел. Ситуации, когда руководитель и сотрудник на удаленке не общались два дня, но работник выполнял свои обязанности, не являются поводом для увольнения.

Если сотрудник не выходит на связь в течение двух дней без уважительных причин, трудовой договор с ним может быть прекращен по инициативе работодателя.