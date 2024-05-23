Онлайн оформление загранпаспорта

Вопрос: «Как оформить загранпаспорт на Госуслугах? Что для этого нужно?»

Юлия К.

Для оформления загранпаспорта на Госуслугах понадобится подтвержденная учетная запись.

Далее нужно:

1. Заполнить заявление на портале Госуслуг.

2. Выбрать отделение МВД, где будете оформлять загранпаспорт.

3. Дождаться, когда МВД проверит заявление. Обычно это занимает от 2 до 12 дней.

4. Оплатить госпошлину - 5 000 руб. для паспорта нового образца и 2 000 руб. для паспорта старого образца.

5. Прийти в отделение МВД, чтобы предоставить оригиналы документов, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев - если выбрали паспорт нового образца.

6. Дождаться уведомления в личном кабинете о готовности паспорта. Он будет оформлен через 1-3 месяца: точный срок зависит от того, где вы подавали заявление

7. Прийти в отделение МВД, чтобы забрать готовый загранпаспорт

Для оформления загранпаспорта взрослому человеку понадобятся:

- фото;

- сведения о деятельности за последние 10 лет;

- данные документа о смене ФИО, если менялись;

- данные действующего загранпаспорта при наличии.

Мужчины от 18 до 27 лет могут предоставить военный билет. Если он не выдавался, МВД самостоятельно запросит данные в военкомате. В обязательном порядке документы воинского учета предоставлять не нужно

Заверять документы в вузе или на работе, получать отдельные справки не нужно. Пенсионерам тоже не нужно предоставлять дополнительные документы.