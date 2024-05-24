Общество 24.05.2024 в 09:00

Возврат испорченных продуктов

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Текст: Номер один
Возврат испорченных продуктов
Номер один

Вопрос: «Купили колбасу, дома увидели, что она испорчена. Как вернуть за нее деньги?» 

Любовь Ш.

Если среди купленных продуктов вам попались испорченные, отнесите их обратно в магазин. Там должны либо заменить их на свежие, либо вернуть деньги. Однако если вы просто передумали покупать продовольственный товар и при этом с его качеством всё в порядке, то сдать его не получится - таков закон.

Продукты считаются некачественными, если:

- у них закончился срок годности;

- в упаковке оказался другой товар: например, в пакете с гречкой - рис;

- внутри попалось что-то несъедобное: скажем, кусочек целлофана в пирожном.

В этих случаях вы можете:

- вернуть продукт и получить деньги;

- обменять его на аналогичный;

- оставить себе и получить обратно часть денег, соразмерную недостатку.

Важно! Магазин обязан принять товар даже с открытой упаковкой.

Как вернуть продукт:

- принесите его в магазин. Если визуально заметно, что он испорчен, например, есть плесень, его могут сразу обменять или вернуть деньги. В этом случае даже не понадобится писать претензию;

- если то, что продукт испорчен, не очевидно, продавец может отправить его на проверку. Тогда вам нужно написать претензию в двух экземплярах. Один оставить себе, второй - у администрации магазина.

В претензии укажите:

- ваши контакты;

- название организации и Ф. И. О. руководителя. Их можно посмотреть на информационной доске в магазине;

- суть претензии и дефекты продукта;

доказательства покупки, например, чек;

требования: вернуть деньги или заменить продукт;

дату составления претензии и подпись.

На ответ у магазина есть десять дней. Если решения не будет или вы с ним не согласитесь, обращайтесь в суд.

 

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