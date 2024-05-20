После поездки на поезде житель Бурятии остался без телефона и ключей

В транспортной полиции Прибайкалья сообщают, что накануне четверо пассажиров вагона № 5 поезда «Владивосток-Москва» остались без имущества, которое оставили по собственной невнимательности. Один из них оказался жителем Мухоршибирского района, а остальные – жители Читы. Житель Бурятии оставил в поезде свое страховое свидетельство, сотовый телефон и связку ключей, остальные же забыли паспорта, ИНН, военный билет, диплом об образовании, медицинский страховой полис, наушники, расческу и лекарства.

Находки были переданы начальником поезда в транспортную полицию. В настоящее время правоохранители принимают меры для возвращения документов и ценностей их законным владельцам.

Фото: "Номер один"