Власти Улан-Удэ решили не устраивать фейерверк в День города

День города в Улан-Удэ отметят в субботу, 15 июня. 358-й день рождения столицы Бурятии отметят скромно. Как сообщили в мэрии города, во исполнение федеральных рекомендаций фейерверк организован не будет, также не будет праздничного шествия горожан. Не приглашен никто из звезд российской эстрады.Главные мероприятия пройдут в центре города - будет торжественное открытие, небольшая театрализованная постановка. Планируется, что с поздравлениями выступят мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев. Праздничные мероприятия пройдут в парках города, на Арбате, в Музее города и других традиционных местах. Обещают провести - также в центре города - вечернюю программу с участием улан-удэнских творческих коллективов.В целом ожидается, что День города пройдет уютно, по-семейному. Поэтому на празднике пройдут акции в честь Года семьи. Чтобы порадовать жителей и гостей Улан-Удэ, будет задействовано около 500 артистов из муниципальных учреждений культуры.В официальной части намечается участие делегаций городов-побратимов. В их адрес разосланы приглашения. Уже начинают поступать ответы. Так, согласие на участие прислал монгольский город Эрдэнэт.Фото: «Номер один»