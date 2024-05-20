286 школьников в Улан-Удэ претендуют на золотую медаль

25 мая в большинстве школ города пройдет «Последний звонок». Как отмечают в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ, в 55 школах насчитывается 9015 выпускников. Из них по 9 классам - 6352, а по 11 классам - 2663 выпускника.Только в школе №7 мероприятие пройдет 24 мая. «Большинство родителей работают на авиазаводе. Именно с этой датой связано согласование с предприятием», - поясняют в мэрии Улан-Удэ.На всех праздничных мероприятиях в школах будет дежурить полиция. Активно будет отслеживаться соблюдение в помещениях пожарной и антитеррористической безопасности. Также усилят контроль за соблюдением несовершеннолетними «комендантского часа». 25 мая в столице республики будут введены ограничения на розничную продажу алкоголя.Государственную итоговую аттестацию пройдут 10143 школьников (суммарно 9 и 11 классы). К нынешним выпускникам прибавятся выпускники прошлых лет. Кроме того, в муниципальных пунктах сдачи экзаменов будут экзаменоваться выпускники республиканских учреждений - Мариинская школа, Бурятский лицей и др. Это и дает тысячный прирост. Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в резервные сроки основного периода. В иные сроки они смогут это сделать при уважительной причине, подтвержденной документально.Основная «волна» ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня.На золотую медаль в Улан-Удэ претендуют 286 человек. На серебряную - 145. Однако, практика показывает, что реально число получивших эти медали может быть меньше, чем число претендентов. Золотая медаль может дать при поступлении в ВУЗ до 10 баллов. Серебряная - 2-3 балла.«Например, в прошлом году мы вручили 265 золотых медалей, при заявке 343», - сообщила председатель комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.Больше всего выпускников 9-х классов наблюдается в школе №8 – там выпускается 9 класс-комплектов (304 человека). По 11-м классам лидирует гимназия №14, где выпускается 5 классов с 152 выпускниками.Фото: «Номер один»