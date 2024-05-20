Общество 20.05.2024 в 13:19

На территории кампуса ВСГУТУ высадили более 3 тысяч деревьев и кустарников

Это кусты кустарника кизильник и розы сорта «Хансаланд»
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Текст: Служба информации "Номер один"
На территории кампуса ВСГУТУ высадили более 3 тысяч деревьев и кустарников

На территории кампуса ВСГУТУ расположился почти целый сад. Возле университета цветут миндаль, черемуха, сирень, вишня, дикая яблоня. Кроме того, тут растут смородина, морошка, акация, клен гиннала.

На прошлой неделе сотрудники административно-хозяйственной части университета высадили 160 кустов кизильника. Это многолетний кустарник, который будет радовать своими яркими красками и многоцветием до 50 лет.

Также на территории университетского кампуса была высажена роза «Хансаланд». Эта кустовая роза выведена немецкими селекционерами и считается окультуренным шиповником. Растение максимально выносливо, переносит морозы до – 40 °C. Но ее главным достоинством считаются сияющие, ярко-красные, размером 6–7 см, цветы.

За растениями во ВСГУТУ тщательно ухаживают сотрудники АХЧ. Они вкладывают всю свою любовь в деревья, которые весной превращают кампус университета в цветущий сад.


Фото: Номер один

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