В Бурятии появится еще одна Аллея Славы

В Кабанском районе Бурятии в память о погибших солдатах на специальной военной операции высадили молодые ели. Сотрудники Бабушкинского лесничества подготовили саженцы, привезенные с территории, которая проходит рядом с линией электропередач.

По словам главного лесничего Дмитрия Багулова, ели станут живым напоминанием о наших земляках, которые отдали свою жизнь на фронте.

- Как правило, молодняк, что растет под ЛЭП, подлежит вырубке, но мы не дали им погибнуть. В рамках акции «Сад памяти», сотрудники Бабушкинского лесничества совместно с инициативной группой из города Бабушкин высадили ели для создания «Аллеи Славы». Каждая елочка – наша безмерная благодарность солдатам за их подвиг, за то, что самоотверженно сражались за свою страну, - рассказал лесничий.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства также добавили, что часть саженцев ели были переданы в местный храм для дальнейшей посадки.

Фото: РАЛХ