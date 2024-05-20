Молодежь Бурятии поработает в российских студенческих отрядах.

- Работу на лето можно выбрать в любом регионе страны по одному из направлений: педагогическое, строительное, сервис и туризм, сельскохозяйственное, проводники РЖД, медицинское, трудовые отряды подростков, - сообщили в молодежном центре при минспорта РБ.

Чтобы устроиться на лето в студотряды, нужно зарегистрироваться на сайте трудкрут.com.







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