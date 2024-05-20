Общество 20.05.2024 в 15:02
Молодежь Бурятии поработает в российских студенческих отрядах
Там можно выбрать работу на лето в любом регионе страны
Молодежь Бурятии поработает в российских студенческих отрядах.
- Работу на лето можно выбрать в любом регионе страны по одному из направлений: педагогическое, строительное, сервис и туризм, сельскохозяйственное, проводники РЖД, медицинское, трудовые отряды подростков, - сообщили в молодежном центре при минспорта РБ.
Чтобы устроиться на лето в студотряды, нужно зарегистрироваться на сайте трудкрут.com.
Фото: Номер один
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