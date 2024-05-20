В Заиграевском районе Бурятии едва не сгорели жилые дома

«На момент прибытия пожарных горела сухая трава на площади 300 кв.м., огонь перешел на забор и баню. Существовала угроза распространения огня на два жилых дома. Переход огня не был допущен благодаря оперативным действиям пожарных подразделений», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.









Днем 20 мая в экстренные службы поступило сообщение о возгорании травы и надворных построек в СНТ «Солнечный» Заиграевского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения в составе 10 человек и 4 единиц техники.Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС