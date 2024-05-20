Общество 20.05.2024 в 15:08

В Заиграевском районе Бурятии едва не сгорели жилые дома

Огонь от загоревшейся травы перекинулся на надворные постройки
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Текст: Андрей Константинов
В Заиграевском районе Бурятии едва не сгорели жилые дома
Днем 20 мая в экстренные службы поступило сообщение о возгорании травы и надворных построек в СНТ «Солнечный» Заиграевского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения в составе 10 человек и 4 единиц техники.

«На момент прибытия пожарных горела сухая трава на площади 300 кв.м., огонь перешел на забор и баню. Существовала угроза распространения огня на два жилых дома. Переход огня не был допущен благодаря оперативным действиям пожарных подразделений», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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