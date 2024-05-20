Общество 20.05.2024 в 15:12
В Улан-Удэ прибыли новые телетрапы
Их планируется установить в новом Аэровокзале
Текст: Елена Кокорина
В аэропорт Бурятии привезли телетрапы. Радость по этому поводу выразил в своем телеграмм-канале директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Ура! Прибыли наши телетрапы для нового Аэровокзала! Оборудование прошло растаможку и доставлено на строительную площадку. В ближайшее время приступаем к монтажу оборудования.
Добавим, что телескопиический трап – разновидность авиационного трапа. Позволяющая соединить самолёт со зданием аэровокзала без промежуточного выхода пассажиров на улицу.
Фото: Дмитрий Гармаев, аэропорт "Байкал"
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