На площади Советов в Улан-Удэ оборудовали уютную летнюю зону

На центральной площади города появились лавочки, беседки и даже уже заработал фонтан. Установили качели и высадили цветы, а для детей оборудовали игровую зону с газоном. Территория отдыха будет располагаться там до сентября.





Как отметили в мэрии, все конструкции, которые используются летом для благоустройства площади Советов, разборные. После летнего сезона они хранятся на складах комбината по благоустройству.



Администрация призывает горожан бережно и аккуратно относиться к тому, что создается в городе.





Фото: скриншот видео администрации Улан-Удэ