Общество 20.05.2024 в 15:25
На площади Советов в Улан-Удэ оборудовали уютную летнюю зону
Горожане уже отдыхают в беседках, а дети играют на газоне
На центральной площади города появились лавочки, беседки и даже уже заработал фонтан. Установили качели и высадили цветы, а для детей оборудовали игровую зону с газоном. Территория отдыха будет располагаться там до сентября.
Как отметили в мэрии, все конструкции, которые используются летом для благоустройства площади Советов, разборные. После летнего сезона они хранятся на складах комбината по благоустройству.
Администрация призывает горожан бережно и аккуратно относиться к тому, что создается в городе.
Фото: скриншот видео администрации Улан-Удэ