Общество 20.05.2024 в 15:36

Коммунальную инфраструктуру Бурятии ремонтируют черепашьими темпами

Из-за износа сетей пятая часть тепла и воды в республике уходит в никуда
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Текст: Андрей Константинов
Коммунальную инфраструктуру Бурятии ремонтируют черепашьими темпами
Протяженность тепловых сетей в Бурятии составляет 1705 километров, из них 572 километра (33,5%) нуждаются в замене. По факту в 2023 году было заменено 21,4 километра теплосетей или 1,3%. Такие данные были озвучены сегодня в Бурятстате.

При этом потери тепловой энергии составили 1034 тысяч Гкал или 18,4% от поданного в сеть тепла. Наибольшие потери в тепловых сетях зафиксированы в Муйском (43%) и Северо-Байкальском (38%) районах.

На котельных за год произошло 8 аварий, на тепловых сетях - 5 аварий.

В системе водоснабжения, протяженность которой составляет 2013 километров, нуждается в замене 1135 километров или 56,4%. При этом в 2023 году было заменено 17,4 километра водопроводных сетей или 0,9%.

Утечка и неучтенный расход воды составили 10,6 млн кубометров или 20,6% от объема поданной воды. Самые высокие показатели потерь наблюдаются в Баргузинском районе (30%) и в Северобайкальске (48%). При этом наибольший удельный вес потери воды отмечается в Улан-Удэ - 8,1 млн кубометров или 76,5% от общего объема утечки и неучтенного расхода.

За год в системе централизованного водоснабжения зафиксировано 15 аварий, 14 из них случились в Улан-Удэ.

Лидером со знаком минус по темпам ремонта стала канализация. При протяженности канализационных сетей в 1057 километра в замене нуждаются 529 километра или 50%. Однако в 2023 году было заменено лишь 1,7 километра канализации или 0,2%.

Всего за прошлый год в системе канализации зафиксировали 5 аварий, из них произошли в Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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