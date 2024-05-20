Коммунальную инфраструктуру Бурятии ремонтируют черепашьими темпами

Протяженность тепловых сетей в Бурятии составляет 1705 километров, из них 572 километра (33,5%) нуждаются в замене. По факту в 2023 году было заменено 21,4 километра теплосетей или 1,3%. Такие данные были озвучены сегодня в Бурятстате.При этом потери тепловой энергии составили 1034 тысяч Гкал или 18,4% от поданного в сеть тепла. Наибольшие потери в тепловых сетях зафиксированы в Муйском (43%) и Северо-Байкальском (38%) районах.На котельных за год произошло 8 аварий, на тепловых сетях - 5 аварий.В системе водоснабжения, протяженность которой составляет 2013 километров, нуждается в замене 1135 километров или 56,4%. При этом в 2023 году было заменено 17,4 километра водопроводных сетей или 0,9%.Утечка и неучтенный расход воды составили 10,6 млн кубометров или 20,6% от объема поданной воды. Самые высокие показатели потерь наблюдаются в Баргузинском районе (30%) и в Северобайкальске (48%). При этом наибольший удельный вес потери воды отмечается в Улан-Удэ - 8,1 млн кубометров или 76,5% от общего объема утечки и неучтенного расхода.За год в системе централизованного водоснабжения зафиксировано 15 аварий, 14 из них случились в Улан-Удэ.Лидером со знаком минус по темпам ремонта стала канализация. При протяженности канализационных сетей в 1057 километра в замене нуждаются 529 километра или 50%. Однако в 2023 году было заменено лишь 1,7 километра канализации или 0,2%.Всего за прошлый год в системе канализации зафиксировали 5 аварий, из них произошли в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»