В Бурятии появится дорога стоимостью более миллиарда рублей

От Шибертуя к Бичуре в Бурятии ремонтируют 17 км региональной трассы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году, а цена контракта составит 1,2 млрд рублей, сообщили в минтрансе республики.

На участке с 34 по 51 км дорожники уже приступили к строительству объездных путей, демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, устройству водопропускных труб и заготовке инертных материалов.

На объекте работают около 60 человек, задействовано четыре экскаватора, пять самосвалов, два бульдозера, автогрейдер, каток, три погрузчика и другая необходимая спецтехника. Капитальный ремонт участка ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», уточнили в ведомстве.

- В рамках капремонта на всем протяжении участка заменят дорожное основание, водопропускные трубы, уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. В селе Шибертуй устроят тротуары, пешеходные переходы, установят освещение. Для безопасности устроят барьерное ограждение, установят знаки и нанесут разметку. Также на участке будет капитально отремонтирован мост, - прокомментировал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Фото: минтранс Бурятии