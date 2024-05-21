В Бурятии железнодорожный переезд в селе Нюки закроют 21 и 22 мая

В Бурятии на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района (5549-й километр ВСЖД) закроют 21 и 22 мая, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 16 часов 21 мая до 22 часов 22 мая. Время указанно местное.Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через ближайший переезд 5559-й км (п. Селенгинск).Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: ВСЖД