Общество 21.05.2024 в 10:17
В Бурятии железнодорожный переезд в селе Нюки закроют 21 и 22 мая
Здесь будут проводиться ремонтные работы, ВСЖД просит учитывать эти обстоятельства
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района (5549-й километр ВСЖД) закроют 21 и 22 мая, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 16 часов 21 мая до 22 часов 22 мая. Время указанно местное.
Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через ближайший переезд 5559-й км (п. Селенгинск).
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 16 часов 21 мая до 22 часов 22 мая. Время указанно местное.
Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через ближайший переезд 5559-й км (п. Селенгинск).
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД
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