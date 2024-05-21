В центре Улан-Удэ готовят площадку под строительство школы на 760 мест

В центре Улан-Удэ началась подготовка площадки под строительство школы на 760 мест Она будет находиться на территории, предназначенной для комплексного развития. Напомним, чтобы построить объект, необходимо расселить и снести 18 жилых домов.Большинство собственников жилья в районе планируемой стройки образовательного учреждения уже переехали в новые дома. В это же время началась подготовка участка под строительство объекта. Подрядчик демонтировал девять домов и приступил к устройству котлована.«На площадке под строительство школы снесли все девять индивидуальных жилых домов. Почти все жители территории, на которой будет построена школа, получили новые квартиры или денежные компенсации за свои старые квартиры. Большинство жителей уже отпраздновали новоселье, в процессе переезда меньшая часть людей», - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Специалисты определили, что для обеспечения населения центральной части Улан-Удэ нужна школа на 760 мест для обучения в одну смену. Таким образом, при работе в две смены количество учеников будет еще больше.Проект школы находится на высокой стадии готовности, в нём предусмотрены меры по защите от подтопления грунтовыми водами. Отметки участка для строительства школы будут выбраны таким образом, чтобы избежать выхода воды на поверхность.Фото: Инфраструктура Бурятии