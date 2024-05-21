Косули в Бурятии дружат с журавлем

Трех молодых косуль и журавля беззаботно резвящихся в поле засняли во время рабочего выезда в Энхалукский заказник.

- Нам удалось сфотографировать настоящих красавиц леса – косуль, а вместе с ними и журавля. Эта трогательная картина в очередной раз напомнила нам всю важность особо охраняемых природных территорий, расположенных по всей территории Республики Бурятия. Давайте беречь нашу природу вместе и сохранять ее для будущих поколений, - пишут в телеграмм-канале «Природа Бурятии».



Фото: скриншот видео ТК «Природа Бурятии»