21-летний военный из Бурятии погиб на спецоперации

22 мая в селе Баянгол Баргузинского района пройдет прощание с 21-летним Бато Линхоевым. Он погиб в зоне СВО в марте этого года.Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», Бато Линхоев родился 29 апреля 2002 года в селе Баянгол. После окончания 9 классов Баянгольской средней школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.После окончания колледжа в 2021 году Бато призвали на срочную службу, где он заключил контракт с 5-й танковой бригадой. В мае 2022 года был направлен на спецоперацию.20 марта 2024 года Бато Линхоев погиб при выполнении боевой задачи, проявив отвагу и мужество.«В памяти родных и близких Бато останется трудолюбивым, целеустремленным, настоящим мужчиной, позитивным и с большим сердцем героем, неравнодушным к судьбе родины. Он всегда стремился к новым познаниям, не боялся трудностей и каждый день встречал с улыбкой», - рассказали в чате.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»