Общество 21.05.2024 в 11:25

21-летний военный из Бурятии погиб на спецоперации

Бато Линхоев воевал на Донбассе с мая 2022 года
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Текст: Андрей Константинов
21-летний военный из Бурятии погиб на спецоперации
22 мая в селе Баянгол Баргузинского района пройдет прощание с 21-летним Бато Линхоевым. Он погиб в зоне СВО в марте этого года.

Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», Бато Линхоев родился 29 апреля 2002 года в селе Баянгол. После окончания 9 классов Баянгольской средней школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

После окончания колледжа в 2021 году Бато призвали на срочную службу, где он заключил контракт с 5-й танковой бригадой. В мае 2022 года был направлен на спецоперацию.

20 марта 2024 года Бато Линхоев погиб при выполнении боевой задачи, проявив отвагу и мужество.

«В памяти родных и близких Бато останется трудолюбивым, целеустремленным, настоящим мужчиной, позитивным и с большим сердцем героем, неравнодушным к судьбе родины. Он всегда стремился к новым познаниям, не боялся трудностей и каждый день встречал с улыбкой», - рассказали в чате.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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