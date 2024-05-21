Жителям Бурятии предлагают заработать по 10 тысяч

В Улан-Удэ продолжают оставаться актуальными случаи нелегальных сливов жидких бытовых (ЖБО) и строительных отходов. Все это значительно загрязняет окружающую среду и засоряет канализационные сети.

Пытаясь разрешить проблему, городской «Водоканал» запустил акцию и намерен выплачивать вознаграждения жителям за сообщения о незаконных сливах ЖБО.

- Для борьбы с нелегальными перевозчиками мы рассчитываем на помощь жителей. Если вы стали свидетелями несанкционированного слива ЖБО, то сообщите нам, просто позвонив или написав сообщение на телефон 8-924-017-10-28 (viber, whatsApp), - комментируют в МУП «Водоканал».

За «слив» информации о сливе отходов обещают денежное вознаграждение.

- Получите 10 000 рублей за каждый обнаруженный факт слива. Анонимность всем обратившимся гарантируем. Давайте заботиться об экологии родного края вместе, ведь сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению, заиливанию коллекторов, и, как следствие, к коммунальным авариям, в том числе с выходом сточных вод на поверхность земли, - добавляют в ведомстве.

Фото: МУП "Водоканал"