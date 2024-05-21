Общество 21.05.2024 в 11:42

С 1 июня изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия

Сумма не должна быть меньше определенного порога, зависящего от величины МРОТ
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 июня изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия

С 1 июня 2024 года вступят в силу изменения, которые регламентируют порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей.

- Ранее при оформлении единого пособия заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если родители не определили ее в судебном порядке. Теперь, если есть решение суда, то в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма. Родителям, которые договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться исходя из этой суммы. Но с 1 июня она должна быть не меньше определенного порога, который зависит от величины МРОТ, — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Республике Бурятия Вячеслав Барнадаев

В случае, когда при разводе алименты установлены судом, они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено.

Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то отделение СФР по Бурятии получит эти данные у ФСПП России без истребования сведений с заявителя.

При этом, когда алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении. Но она не может быть менее предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ): четверть МРОТ на одного ребенка (4 810,5 руб.), треть МРОТ на двоих детей (6 414 руб.) и половина МРОТ на трех и более детей (9 621 руб.). Величина МРОТ в 2024 году составляет 19 242 руб.

Кроме этого, с 1 июня при назначении единого пособия из расчета среднедушевого дохода семьи будут исключены доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения по очной форме не менее 6 месяцев.

По остальным вопросам можно уточнить в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

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