В Бурятии нашли нарушения в изоляторах

В Бурятии сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Бурятии в апреле посетили изоляторы временного содержания в Селенгинском и Кяхтинском районах.Как рассказали в аппарате омбудсмена, в ИВС выявлены нарушения, которые «имеют системный характер». Так, в камерах отсутствовали бачки для питьевой воды, из-за арестанты каждый раз вынуждены обращаться к сотрудникам изоляторов, чтобы утолить жажду.В ИВС Селенгинского района выявлено нарушение нормы санитарной площади помещения, которая должна составлять 4 квадратных метра на одного человека. В момент посещения в камере площадью менее 10 «квадратов» содержалось трое. Из-за тесноты находящиеся внутри люди не могли одновременно стоять или ходить. Они были вынуждены находится на своих спальных местах и передвигаться по камере по очереди.В ИВС Кяхтинского района выявлено нарушение закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».«Во время посещения в камере содержались 2 человека: ранее судимый и ранее не судимый. Лица, ранее отбывавшие сроки уголовного наказания, негативно влияют на лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности. Это ведет за собой распространение криминальной субкультуры», - констатировали проверяющие.Информацию о выявленных нарушениях была направлена главе МВД Бурятии для проведения служебной проверки. На данный момент все выявленные нарушения устранены, заверили в аппарате уполномоченного.Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека