В лесхозе Бурятии появилась новая техника

Для оперативного тушения лесных пожаров и мониторинга лесного массива в Бурятии продолжается реализация федерального проекта по обновлению автопарка лесхозов.

Для лесников «Бичурского лесхоза» накануне было закуплено две единицы техники – грузопассажирская машина высокой проходимости, рассчитанная на семь мест и пожарная автоцистерна.

- Машина оборудована пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи. Кроме того, данная техника предназначена для доставки к месту пожара группировки лесной охраны. Пожарные АЦ используются как самостоятельные единицы с подачей воды из собственной цистерны, открытого водоема или водопроводной сети. Все элементы пожарных надстроек размещаются в кузовах, смонтированных на шасси грузовых автомобилей, - комментируют в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В ведомстве также добавили, что всего в 2024 году на лесопожарные станции поступит 20 единиц техники, на эти цели выделено около 127 млн рублей.

Фото: РАЛХ