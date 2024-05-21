Общество 21.05.2024 в 11:37

В лесхозе Бурятии появилась новая техника

Машины предназначены для доставки к месту пожара
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Текст: Елена Кокорина
В лесхозе Бурятии появилась новая техника

Для оперативного тушения лесных пожаров и мониторинга лесного массива в Бурятии продолжается реализация федерального проекта по обновлению автопарка лесхозов.

Для лесников «Бичурского лесхоза» накануне было закуплено две единицы техники – грузопассажирская машина высокой проходимости, рассчитанная на семь мест и пожарная автоцистерна.

 - Машина оборудована пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи. Кроме того, данная техника предназначена для доставки к месту пожара группировки лесной охраны. Пожарные АЦ используются как самостоятельные единицы с подачей воды из собственной цистерны, открытого водоема или водопроводной сети. Все элементы пожарных надстроек размещаются в кузовах, смонтированных на шасси грузовых автомобилей, - комментируют в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В ведомстве также добавили, что всего в 2024 году на лесопожарные станции поступит 20 единиц техники, на эти цели выделено около 127 млн рублей.

Фото: РАЛХ

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