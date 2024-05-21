В Улан-Удэ перекроют проезд через трамвайные пути по проспекту 50-летия Октября

В связи с проведением ремонтных работ на переезде через трамвайные пути по проспекту 50-летия Октября (возле дома №38) с 23.00 24 мая до 06.00 29 мая будет перекрыта дорога для автомобилистов и общественного транспорта в направлении Элеватора, сообщили в администрации города.





На период ремонта изменятся схемы движения автобусов МУП «Городские маршруты» и частных перевозчиков по маршрутам № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59, 100 в направлении центра города с организацией движения транспортных средств в объезд закрытого для движения участка по пр. 50-летия Октября через ул. Жуковского – ул. Хоца Намсараева – ул. Гагарина – далее по утвержденным схемам.

Схема движения трамваев не изменится.

В рамках ремонта будут обновляться железобетонные плиты на переезде и сами трамвайные пути, которые сильно изношены. Ремонт необходим для предотвращения аварийных ситуаций на путях.

Изначально, ремонт планировали провести с 17 по 23 мая, но по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с целью снижения заторов на городских дорогах работы были перенесены до окончания учебного года.





Фото: администрация города Улан-Удэ