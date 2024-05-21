В Бурятии мошенники беспредельничают от лица министра

Неизвестные создали фейковый телеграмм-аккаунт министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. По всей вероятности, используя старую схему, мошенники снова пытались занять денег у контактов Татьяны Александровны.

Быкова просит жителей не реагировать на сообщения, поступающие якобы от её имени и отправлять жалобу на ложный аккаунт.

- Обращаем внимание, что чаще всего аферисты создают копию аккаунта – ставят такое же фото на аватарку, ФИО и начинают рассылку. Также они всегда скрывают в профиле свой номер телефона, - добавляют в ведомстве.

Фото: минсоцзащиты Бурятии