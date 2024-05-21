100 - летний юбилей отметила жительница Заиграевского района

В Заиграевском районе чествовали долгожительницу, юбиляра, труженицу тыла - Анну Балдаевну Шагдурову, которая отметила свой 100-летний день рождения.

- Родилась я в улусе Карасун Баргузинского района Бурятской АССР, в большой многодетной и дружной семье. Родители занимались скотоводством, дети не понаслышке знали что такое труд и уход за животными. Мы все подрастали, каждому из нас необходимо было дать образование. И родители приняли решение переехать в село Большое Уро, где была семилетняя школа, - вспоминает годы детства участница трудового фронта.

- Самое яркое воспоминание из детства - первый день в школе. Там, где мы жили ранее - общение было только на бурятском языке. Поэтому придя в школу, русских слов я не знала, и целую четверть только записывала в тетрадь непонятные тогда для меня слова, написанные учительницей на доске. Усердие и прилежность вскоре дали свои плоды, учиться было интересно и весело, - рассказывает Анна Балдаевна.

Жизнь в новом месте жизнь была нелегкой: семье приходилось ютиться в сторожке, дрова отец возил из леса, детям постарше приходилось подрабатывать, чтобы как-то помочь семье.

По словам Анны Балдаевны, трудности никого не пугали, дети взрослели, и впереди были планы, мечты и новая взрослая жизнь, но война в один миг всё перечеркнула.

- Все мои братья ушли на войну. Мне тогда исполнилось 17 лет, приходилось много работать: собирали дрова, сучки, носили воду, выполняли любую работу, но главным занятием у нас с моей сестрой был пошив шуб для солдат. Мы их шили, упаковывали, а в карманы вкладывали записки со словами: «Скорей бы Победа!». Ещё указывали адрес и как было приятно и радостно, когда приходили с фронта ответы со словами благодарности за тёплый тулуп, согревающий зимой, - рассказывает юбиляр.

В 1943 году Анне доверили ответственную работу в школе - делопроизводителем. Кроме должностных обязанностей ей приходилось заниматься выдачей талонов на муку, распределять хлеб для детей. Сама ездила на ферму за молоком и каждому рабочему справедливо и честно разливала его по банкам. Время было тяжёлое – за одну малейшую ошибку можно было получить суровое наказание.

В 1946 году Анна Балдаевна встретила своего будущего мужа, с которым прожила 59 счастливых лет. Благодаря своей трудовой закалке в юности всегда находилась на ответственных должностях. Работала секретарём исполкома Баянгольского сомонного Совета, архивариусом в Баргузинском аймачном исполкоме, заведующей отделом ЗАГС Баргузинского района.

- Анна Балдаевна имеет много благодарностей и наград за трудовую деятельность, но главная награда медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года», - рассказали в отделе социальной защиты по Заиграевскому району.

Анна Балдаевна - счастливая мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка сегодня окружена любовью и заботой близких. С супругом они воспитали шестерых детей, которые подарили ей 17 внуков,31 правнука и 9 праправнуков.

В юбилейный день рождения юбилярше вручили поздравительное письмо от Президента РФ, поздравительную открытку от главы Бурятии, мзра города Улан-Удэ, свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, памятные подарки.





Фото: Минсоцзащиты РБ

