Общество 21.05.2024 в 14:53

В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка

О месте ее нахождения не известно более месяца
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка

Сотрудниками полиции Бурятии разыскивается 17-летняя Евгения Тумашова, которая днем 16 апреля вышла из Республиканского центра образования по ул. Свердлова, 21, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Заявление о ее пропаже поступило в Дежурную часть Управления МВД 16 мая.

Ранее девушка уже неоднократно уходила, сообщают в полиции республики.

Приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длиной до плеч, окрашены в темный цвет, глаза серо-зеленые, нос с горбинкой, губы тонкие.

Была одета: куртка черно-белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки светло- бежевого цвета.

 При наличии какой-либо информации о подростке или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +7 (924) 650-52-64 или 102.

Фото: полиция РБ

 

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