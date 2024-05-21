Общество 21.05.2024 в 15:48

Тонны клубники доставляют в Бурятию с нарушениями

Поступление ягоды проходит мимо местного Россельхознадзора
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Текст: Елена Кокорина
Тонны клубники доставляют в Бурятию с нарушениями

Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии установлены нарушения правил и норм ввоза на территорию Российской Федерации клубники из Киргизии.

Так, в конце апреля 2024 года на имя ООО «Фэм-про» в Улан-Удэ поступило 8,4 тонны свежей клубники происхождением Республика Киргизия. При этом своевременного извещения о доставке подкарантинной продукции в Управление Россельхознадзора от ООО «Фэм-про» не поступало.

- Аналогичные нарушения выявлены у ООО «Страж», в адрес которого клубника поступила двумя грузовыми автомобилями по 5,5 тонны. 20 мая им выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Фото: loon.site

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