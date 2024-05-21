Общество 21.05.2024 в 16:37

«Демография» совершенствует службу занятости

Реализация президентского нацпроекта показала свою эффективность
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Текст: Иван Иванов
«Демография» совершенствует службу занятости
Все показатели нацпроекта «Демография» по итогам 2023 года выполнены. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на встрече с представителями регионов.

Реализация президентского нацпроекта показала свою эффективность и в Республике Бурятия.

Так, благодаря национальному проекту значимым событием в работе государственной службы занятости стала ее модернизация. Начиная с 2020 года центры занятости уходят от своего традиционного формата и превращаются в современные кадровые агентства, способные оперативно реагировать на изменения в экономике и оказывать помощь клиентам максимально адресно.

В настоящее время в Бурятии работают 11 Кадровых центров «Работа России». Первый открылся в г. Улан-Удэ в 2021 году. Он стал пилотным для всей республики. Именно в нем апробирован новый формат работы, в том числе по решению жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.

В 2022 году новые федеральные бренды «Работа России» появились в Баргузинском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Муйском, Мухоршибирском, Курумканском, Прибайкальском районах.

В январе 2024 года распахнул двери Кадровый центр «Работа России» Иволгинского района.

Показало свою востребованность и бесплатное профессиональное обучение отдельных категорий граждан. За годы реализации нацпроекта более 4 тыс. жителей Бурятии получили новые профессии и повысили квалификацию. Это граждане в возрасте 50 лет и старше, мамы детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях, мамы в декретном отпуске, безработные граждане, работники организаций, находящиеся под риском увольнения, участники СВО, молодежь в возрасте до 35 лет отдельных категорий, в том числе не имеющая профессионального образования.

— Главный результат реализации мероприятия по профобучению — это трудоустройство по полученной специальности. После обучения нашли работу мечты с достойной заработной платой более 80% от закончивших обучение жителей республики, — отметил Руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Получают государственную поддержку и работодатели. Так, при организации общественных работ работодателям возмещаются расходы на заработную плату трудоустроенных безработных и ищущих работу граждан в размере величины минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.

За годы реализации нацпроекта поддержку от государства получило более 200 предприятий и организаций республики. Это «Бурятхлебпром», Селенгинский фанерный завод, «Байкалсофт», ООО «Бичура» и многие другие.

А в рамках программы повышения трудовой мобильности организации и предприятия привлекают высококвалифицированных специалистов из других регионов.

В Бурятии программа действует с 2020 года. Совместно со службой занятости ведущие работодатели республики — Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, Тимлюйский цементный завод, медицинская компания «Диагрупп» трудоустраивали специалистов, отсутствующих в регионе.

За время реализации программы более 150 высококвалифицированных сотрудников приехали в Бурятию для работы. Специалисты приезжают из Алтайского края, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Марий Эл, Республики Тыва и других. Это инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, авиационные техники, летчики-испытатели, электромеханики, врачи и др.

Отметим, что с 2025 года по поручению президента России стартует новый национальный проект «Кадры» — его отдельные мероприятия станут преемниками нацпроекта «Демография».

Фото: Кадрового центра «Работа России» Заиграевского района
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