«Демография» совершенствует службу занятости

Все показатели нацпроекта «Демография» по итогам 2023 года выполнены. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на встрече с представителями регионов.Реализация президентского нацпроекта показала свою эффективность и в Республике Бурятия.Так, благодаря национальному проекту значимым событием в работе государственной службы занятости стала ее модернизация. Начиная с 2020 года центры занятости уходят от своего традиционного формата и превращаются в современные кадровые агентства, способные оперативно реагировать на изменения в экономике и оказывать помощь клиентам максимально адресно.В настоящее время в Бурятии работают 11 Кадровых центров «Работа России». Первый открылся в г. Улан-Удэ в 2021 году. Он стал пилотным для всей республики. Именно в нем апробирован новый формат работы, в том числе по решению жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.В 2022 году новые федеральные бренды «Работа России» появились в Баргузинском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Муйском, Мухоршибирском, Курумканском, Прибайкальском районах.В январе 2024 года распахнул двери Кадровый центр «Работа России» Иволгинского района.Показало свою востребованность и бесплатное профессиональное обучение отдельных категорий граждан. За годы реализации нацпроекта более 4 тыс. жителей Бурятии получили новые профессии и повысили квалификацию. Это граждане в возрасте 50 лет и старше, мамы детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях, мамы в декретном отпуске, безработные граждане, работники организаций, находящиеся под риском увольнения, участники СВО, молодежь в возрасте до 35 лет отдельных категорий, в том числе не имеющая профессионального образования.— Главный результат реализации мероприятия по профобучению — это трудоустройство по полученной специальности. После обучения нашли работу мечты с достойной заработной платой более 80% от закончивших обучение жителей республики, — отметил Руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.Получают государственную поддержку и работодатели. Так, при организации общественных работ работодателям возмещаются расходы на заработную плату трудоустроенных безработных и ищущих работу граждан в размере величины минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.За годы реализации нацпроекта поддержку от государства получило более 200 предприятий и организаций республики. Это «Бурятхлебпром», Селенгинский фанерный завод, «Байкалсофт», ООО «Бичура» и многие другие.А в рамках программы повышения трудовой мобильности организации и предприятия привлекают высококвалифицированных специалистов из других регионов.В Бурятии программа действует с 2020 года. Совместно со службой занятости ведущие работодатели республики — Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, Тимлюйский цементный завод, медицинская компания «Диагрупп» трудоустраивали специалистов, отсутствующих в регионе.За время реализации программы более 150 высококвалифицированных сотрудников приехали в Бурятию для работы. Специалисты приезжают из Алтайского края, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Марий Эл, Республики Тыва и других. Это инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, авиационные техники, летчики-испытатели, электромеханики, врачи и др.Отметим, что с 2025 года по поручению президента России стартует новый национальный проект «Кадры» — его отдельные мероприятия станут преемниками нацпроекта «Демография».Фото: Кадрового центра «Работа России» Заиграевского района