В Бурятии женщина ответит за выходки 13-летнего сына

В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности мать 13-летнего мальчика. Ей придется ответить за выходку своего сына, который не имея прав без спроса взял покататься её мопед.

Заметив мопед, за рулем которого находился несовершеннолетний с двумя пассажирами без шлемов, автоинспекторы потребовали остановиться. Однако юный нарушитель проигнорировал призыв к остановке и продолжил движение, пытаясь уйти от правоохранителей.

При их задержании выяснилось, что трое 13-летних мальчиков являются одноклассниками, а мопед принадлежит матери одного из них. Мать подростка была незамедлительно вызвана и за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права привлечена к административной ответственности.

В Госавтоинспекции Бурятии отмечают, что на территории республики складывается негативная тенденция, когда несовершеннолетние, без ведома родителей, а иногда и с их согласия, берут транспортные средства и становятся участниками ДТП. Имея свободный доступ к ключам, молодые люди берут автомобиль покататься, что зачастую приводит к трагедиям.

- Взрослым следует провести беседы с детьми о недопустимости управления автомобилем, не имея соответствующих прав и навыков вождения, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: Номер один