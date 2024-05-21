Общество 21.05.2024 в 16:37

В Бурятии женщина ответит за выходки 13-летнего сына

Подросток без прав катался на мопеде матери
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии женщина ответит за выходки 13-летнего сына

В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности мать 13-летнего мальчика. Ей придется ответить за выходку своего сына, который не имея прав без спроса взял покататься её мопед.

Заметив мопед, за рулем которого находился несовершеннолетний с двумя пассажирами без шлемов, автоинспекторы потребовали остановиться. Однако юный нарушитель проигнорировал призыв к остановке и продолжил движение, пытаясь уйти от правоохранителей.

При их задержании выяснилось, что трое 13-летних мальчиков являются одноклассниками, а мопед принадлежит матери одного из них. Мать подростка была незамедлительно вызвана и за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права привлечена к административной ответственности.

В Госавтоинспекции Бурятии отмечают, что на территории республики складывается негативная тенденция, когда несовершеннолетние, без ведома родителей, а иногда и с их согласия, берут транспортные средства и становятся участниками ДТП. Имея свободный доступ к ключам, молодые люди берут автомобиль покататься, что зачастую приводит к трагедиям.

- Взрослым следует провести беседы с детьми о недопустимости управления автомобилем, не имея соответствующих прав и навыков вождения, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: Номер один

 

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несовершеннолетние нарушители полиция

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