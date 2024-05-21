Общество 21.05.2024 в 16:43
Жители Бурятии могут выиграть 3 миллиона рублей
Для этого надо отправить видео на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений»
Текст: Андрей Константинов
Прием заявок на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» открыт до 30 декабря 2024 года. На конкурс принимаются видео с прошлых путешествий. Оно должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2023 года и не позднее 30 декабря 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, автор лучшего короткометражного фильма о путешествии по Дальнему Востоку выиграет 3 млн рублей. Три победителя в номинациях пешее путешествие, водное путешествие и зимнее путешествие получат по 1 млн рублей. За 2 место выигрыш в трех номинациях составит по 300 тыс рублей и по 100 тыс за 3 место. Остальным участникам вручат дополнительные призы от партнеров и губернаторов дальневосточных регионов.
На конкурс принимаются как профессионально снятые фильмы, так и любительские. Лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.
Богдан Булычев – арктический путешественник, видеоблогер, режиссёр, руководитель проекта «Россия 360» приглашает всех желающих к участию в конкурсе прямо из Певека – самого северного города всего Евразийского континента:
- Конкурс уникальный и максимально простой. Вам нужно отправиться в путешествие по Дальнему Востоку в ближайшее время, снять об этом видео (причем, короткое, не более 8 минут), рассказать о своем путешествии в этом видео. Видео должно быть интересным, информативным и, самое главное, мотивирующим, и разместить это видео на сайте конкурса.
Победитель 1 сезона в номинации «Зимнее путешествие» Елена Поддубная поделилась своим опытом участия в конкурсе. Видео она сняла на обычный телефон:
- Не бойтесь участвовать, даже если у вас нет профессиональной камеры, даже если вы раньше никогда не снимали фильмы. Мой ролик был снят фактически целиком на телефон. Как я уже рассказывала, в путешествии у нас были экстремальные температуры – до -45, и камера GoPro и квадрокоптер, которые у нас были с собой, не работали. Поэтому, когда мы вернулись домой, все, что у нас осталось, были невероятные эмоции, воспоминания, обморожения и кадры видео, сделанные на телефон. Но этого хватило, потому что самое главное – это ваши эмоции, ваши впечатления. Главное – это вы! – рассказывает Елена.
Подробнее на https://путешественникдв.рф. Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, автор лучшего короткометражного фильма о путешествии по Дальнему Востоку выиграет 3 млн рублей. Три победителя в номинациях пешее путешествие, водное путешествие и зимнее путешествие получат по 1 млн рублей. За 2 место выигрыш в трех номинациях составит по 300 тыс рублей и по 100 тыс за 3 место. Остальным участникам вручат дополнительные призы от партнеров и губернаторов дальневосточных регионов.
На конкурс принимаются как профессионально снятые фильмы, так и любительские. Лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.
Богдан Булычев – арктический путешественник, видеоблогер, режиссёр, руководитель проекта «Россия 360» приглашает всех желающих к участию в конкурсе прямо из Певека – самого северного города всего Евразийского континента:
- Конкурс уникальный и максимально простой. Вам нужно отправиться в путешествие по Дальнему Востоку в ближайшее время, снять об этом видео (причем, короткое, не более 8 минут), рассказать о своем путешествии в этом видео. Видео должно быть интересным, информативным и, самое главное, мотивирующим, и разместить это видео на сайте конкурса.
Победитель 1 сезона в номинации «Зимнее путешествие» Елена Поддубная поделилась своим опытом участия в конкурсе. Видео она сняла на обычный телефон:
- Не бойтесь участвовать, даже если у вас нет профессиональной камеры, даже если вы раньше никогда не снимали фильмы. Мой ролик был снят фактически целиком на телефон. Как я уже рассказывала, в путешествии у нас были экстремальные температуры – до -45, и камера GoPro и квадрокоптер, которые у нас были с собой, не работали. Поэтому, когда мы вернулись домой, все, что у нас осталось, были невероятные эмоции, воспоминания, обморожения и кадры видео, сделанные на телефон. Но этого хватило, потому что самое главное – это ваши эмоции, ваши впечатления. Главное – это вы! – рассказывает Елена.
Подробнее на https://путешественникдв.рф. Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».
Фото: пресс-служба правительства Бурятии