В Улан-Удэ выделенная для автобусов полоса привела к росту аварий и пробкам

Транспортная проблема была создана еще летом 2023 года, когда движение между Октябрем и Элеватором на проспекте 50-летия ограничили. Сразу после этого власти объявили: «У нас, как и в Москве, появится выделенная полоса для общественного транспорта и спецмашин». На картах ее обозначили как А-полосу. Но, брякнув «А», чиновники не сказали «Б».Главное при обустройстве любого решения, а тем более по эксперименту с выделенной полосой - контроль. Которого на полосах, проходящих вдоль и без того проблемного Элеватора, нет.Осенью в прошлом году на середине выделенной полосы установили стационарную камеру. Она должна была фиксировать нарушения, проезд обыкновенного транспорта по полосе для автобусов и спецмашин, превышение скорости и т. п. для дальнейших штрафов. Однако камера (несмотря на то, что прошло более полугода. - Прим. ред.) так до сих пор не запущена.О данном нюансе местные автомобилисты прекрасно знают и в часы пик охотно занимают выделенную для автобусов полосу. Игнорируя знаки и нарушая правила ПДД. Как итог - вал дорожно-транспортных происшествий.Аварии происходят по одному и тому же сценарию: «Поднимающийся вверх по проспекту 50-летия Октября автомобильный поток заворачивает влево, на ул. Чертенкова, пересекает выделенную полосу и в него врезаются машины, спускающиеся с Элеватора». Главная причина - затрудненный обзор.За последнее время на этом участке произошли четыре однотипные аварии, что привело к гигантским пробкам и крайнему недовольству горожан. К этому следует добавить, что городские чиновники за эти полгода так и не удосужились подготовить все необходимые документы для ввода установленной видеокамеры в эксплуатацию.В УГИБДД «Номер один» сообщили, что существует определенный регламент ввода камеры. Так, мэрия города, (как собственник и установщик видеокамеры. - Прим. ред.) должна была подписать постановление о вводе и официально передать камеру в центр информационных технологий. Затем камеру должны настроить, в том числе провести проверку работы программного обеспечения. И лишь после этого она начала бы функционировать, а ГИБДД фиксировала бы и выносила постановления нарушителям. Но, как стало известно, мэрия по непонятным причинам не передает документы по камере в ГИБДД.В комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ сообщили, что задержка связана с неотделимостью нанесения дорожной разметки. Мол, без нее камера не может фиксировать нарушения и предъявлять их нарушителям.Но возникает вопрос - это настолько сложно для города? Если речь идет о краске и кистях, то, думается, можно бросить клич горожанам и найти деньги на разметку.Большинство опрошенных «Номер один» автомобилистов полагает, что эксперимент по выделению отдельной для спецмашин и автобусов «выделенке» крайне непродуманным.- Они нашли самый сложный участок города, чтобы сузить его до фактически двух полос. При этом третья полоса буквально перестала работать в часы пик и усугубила транспортные проблемы. Это надо просто признать, - говорит автоэксперт Евгений Кузнецов.В этой связи вспоминается аналогичная ситуация в Екатеринбурге, где ГИБДД посчитала решение мэрии о создании выделенных полос крайне непродуманным, в ряде мест только затрудняющим движение и ведущим к аварийности. В результате водителям разрешили игнорировать знаки, а администрации города предписали их демонтировать. Похоже, ситуация с выделенной линией в Улан-Удэ также должна быть решена в ближайшее время.Вначале этой недели на проспекте 50-летия Октября на полосу дорожного движения наконец-то нанесли разметку. Теперь надеемся, что камера вскоре заработает и мы получим работоспособную систему выделенной полосы для маршрутного транспорта и справедливую систему штрафов по этому нарушению. Чтобы автохамы, занимающие выделенную для общественного транспорта полосу, получали заслуженное наказание.Фото: скриншот видео