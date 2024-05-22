Общество 22.05.2024 в 09:00

Кто стащил тепло?

История по своему масштабу сравнима с мультфильмом «Следствие ведут Колобки»
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Текст: Номер один
Кто стащил тепло?

Тепловая энергия и даже водопроводная вода не доходят из точки «А» в точку «Б». Что происходит с водой и теплом по дороге? В городе появился вор-теплосос? Энергию воруют инопланетяне или это бомжи строят космический корабль? В чем секрет? 

 На самом деле ответ прост и печален: просто коммунальные сети Улан-Удэ, да и почти всей Бурятии, изношены настолько, что пятая часть тепловой энергии выветривается по дороге. Точнее, потери ее - 18,4%. А если брать рекордсменов, то в Муйском районе потери составили вообще 43%, а в Северо-Байкальском - 38%.

 Чинить всю эту ветхую историю власти не торопятся. Треть всех теплосетей Бурятии нуждается в замене. В прошлом году заменили 1,3%. Маловато будет.

 В системе водоснабжения ситуация не лучше, в замене нуждаются 56,4%, а заменили в прошлом году меньше 1%. Про канализацию вообще лучше не спрашивать...

 Кто-то скажет: возвращаемся в каменный век, а как же цивилизация?! Мы же современные люди! Впрочем, если через десяток лет нам придется стирать вещи в реке, а умываться утренней росой, то надо искать и в этом свои плюсы. Ведь физическая активность людей вырастет, здоровье укрепится, люди станут выносливее и будут жить дольше. Ну по крайней мере те, кто доживет до этого момента.

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