Общество 22.05.2024 в 09:30

Врачи Бурятии вытащили человека с того света

Мужчина получил множественные ножевые ранения
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Текст: Елена Кокорина
Врачи Бурятии вытащили человека с того света

Трагический случай произошел в селе Утата Закаменского района. 24-летний молодой человек получил колото-резаные ранения предплечья, спины, грудной клетки, живота и множественные обширные гематомы. Самый опасный удар пришелся на брюшную полость, сообщили в Закаменской ЦРБ.

С места происшествия пострадавшего привезли во врачебную амбулаторию села Санага, где врачи общей практики боролись за жизнь пациента. Однако учитывая тяжелое состояние пациента, было принято решение везти его в Закаменскую центральную районную больницу, находящуюся в 78 км от села.

Навстречу сельской машине скорой помощи выехала реанимационная бригада из Закаменска, поэтому пациента удалось принять уже на половине пути и срочно приступить к операции.

Как отмечают врачи, у пострадавшего была сильная кровопотеря – она составила почти два литра крови.

 - По сути человек получил смертельные ножевые ранения не совместимые с жизнью. И если бы не умелые действия закаменских врачей на всех стадиях спасения, то пациент неминуемо бы погиб. Еще бы один час промедления и пациент мог оказаться не в палате, а в морге, - комментируют в Закаменской районной больнице.

Спустя неделю после операции 24-летний парень пошел на поправку. Он в сознании, хорошем настроении, и говорит огромное человеческое спасибо людям в белых халатах, которые спасли ему жизнь.

Фото: Закаменская ЦРБ

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