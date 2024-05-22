В Иволгинском районе снят карантин по трихинеллезу

В Иволгинском районе был снят карантин по трихинеллезу в двух очагах — местности Хардык и местности Верховье Оронгой. Это стало возможным после проведения всех необходимых ветеринарных мероприятий, сообщили в ветеринарной службе Бурятии.

Напомним, паразит был обнаружен в мясе медведей в мае прошлого года в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, при проверке предоставленного охотниками мяса.

Ветеринары напомнили жителям республики, что нельзя употреблять мясо диких животных, которое не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу. Это может привести к заражению трихинеллезом. Особенно опасно мясо кабанов, медведей и свиней.

Трихинеллёз — это разновидность гельминтоза, вызываемая паразитами, может привести к летальному исходу или инвалидности.





Фото: Номер один