Общество 22.05.2024 в 15:09

Родители из Улан-Удэ рассказали, сколько потратят на организацию выпускного в этом году

В опросе приняли участие родители 9 и 11 классов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Родители из Улан-Удэ рассказали, сколько потратят на организацию выпускного в этом году

Портал «Суперджоб» провел интересное исследование на тему, сколько потратят родители выпускных классов на организацию выпускного бала. В опросе приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов из Улан-Удэ.

Как показали результаты исследования, в Улан-Удэ организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше: в среднем — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.

Выпускные балы после 11 класса - событие, требующее от родителей еще больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать для выпускного в Улан-Удэ, составляет 17 000 рублей.

В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей.

Покупка выпускного наряда в Улан-Удэ тоже выходит в копеечку для родителей. В среднем, в городе одеть девятиклассника на выпускной стоит 12 000 рублей, одиннадцатиклассника — 16 500 рублей.

Для выпускницы в девятом классе образ может обойтись в 13 000 рублей, а в одиннадцатом классе — в 17 500 рублей.

В Санкт-Петербурге расходы на юношу — в среднем 12 000 (9 класс) и 18 500 рублей (11 класс), на девушку — в среднем 12 500 и 20 000 рублей.

В Москве цены выше: на наряд для сына тратят в среднем 15 500 рублей — в 9 классе и 20 000 рублей — в 11 классе, для дочери — 15 000 и 22 000 рублей соответственно.


Фото: Номер один

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