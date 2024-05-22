Общество 22.05.2024 в 15:25
Улан-удэнцев приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии
Экскурсии проводятся каждую неделю в выходные дни
Клуб экскурсоводов Улан-Удэ приглашает всех желающих принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по городу (0+). Как ранее отмечали организаторы экскурсий, эти экскурсии проводятся для того, чтобы новые гиды получили опыт после обучения и показали свои навыки.
Даты пешеходных экскурсий по городу:
- 24.05 в 17.00;
- 07.06 в 17.00;
- 14.06 в 17.00.
Место сбора: памятник Ленину, площадь Советов за 15 мин. до начала. Длительность: 1,5-2 часа.
Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3AmLRT
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один