Из Бурятии в Монголию пытались вывезти тульский самовар

За незаконный вывоз в Монголию старинного пятилитрового тульского самовара житель Иркутской области заплатит штраф. Старинную кухонную утварь обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды Бурятской таможни в багажном отделении автомобиля.

Как рассказали в Бурятской таможне, жаровой самовар «рюмочной» формы с клеймом на крышке «ВЪ ТУЛЪ М.Е. ВАНЫКИНА», гражданин не внес в таможенную декларацию и никаких разрешительных документов таможенному инспектору не предъявил.

- По словам мужчины, самовар уже восемь лет находится в его личном пользовании и выезжая в Монголию на рыбалку, он вез его не для продажи, а для того, чтобы кипятить в нем воду. Тем не менее, предмет правонарушения был изъят и направлен на экспертизу, - комментируют в пресс-службе местной таможни.

По заключению эксперта, самовар был изготовлен из латуни в период с 1904 по 1914 годы и признается культурной ценностью, созданной более 100 лет назад. Предположительно он был отлит на фабрике известного тульского купца Егора Александровича Ваныкина, где выпускались изысканные образцы самоваров.

По словам начальника таможенного поста ДАПП Монды Александра Жукова, вывоз культурных ценностей физлицами для личного пользования осуществляется с обязательным таможенным декларированием и с предоставлением таможенному органу разрешительных документов (заключение Минкультуры России). Заключение на вывоз культурных ценностей выдается в каждом случае вывоза.

- За несоблюдение запретов и ограничений, а также за недекларирование товара мужчине назначены административные штрафы. Так как гражданин не владел информацией о принадлежности самовара к культурным ценностям, суд признал совершение правонарушения по неосторожности. После уплаты штрафов, самовар будет возвращен владельцу, - сказал начальник таможни.

Всем гражданам при выезде за границу в Бурятской таможне рекомендуют ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования. Они размещены на сайте ФТС в разделе «Физическим лицам».

Фото: Бурятская таможня