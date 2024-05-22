Общество 22.05.2024 в 15:27

Из Бурятии в Монголию пытались вывезти тульский самовар

Нарушитель из Иркутска за это выплатит штраф
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Из Бурятии в Монголию пытались вывезти тульский самовар

За незаконный вывоз в Монголию старинного пятилитрового тульского самовара житель Иркутской области заплатит штраф. Старинную кухонную утварь обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды Бурятской таможни в багажном отделении автомобиля.

Как рассказали в Бурятской таможне, жаровой самовар «рюмочной» формы с клеймом на крышке «ВЪ ТУЛЪ М.Е. ВАНЫКИНА», гражданин не внес в таможенную декларацию и никаких разрешительных документов таможенному инспектору не предъявил.

- По словам мужчины, самовар уже восемь лет находится в его личном пользовании и выезжая в Монголию на рыбалку, он вез его не для продажи, а для того, чтобы кипятить в нем воду. Тем не менее, предмет правонарушения был изъят и направлен на экспертизу, - комментируют в пресс-службе местной таможни.

По заключению эксперта, самовар был изготовлен из латуни в период с 1904 по 1914 годы и признается культурной ценностью, созданной более 100 лет назад. Предположительно он был отлит на фабрике известного тульского купца Егора Александровича Ваныкина, где выпускались изысканные образцы самоваров.

По словам начальника таможенного поста ДАПП Монды Александра Жукова, вывоз культурных ценностей физлицами для личного пользования осуществляется с обязательным таможенным декларированием и с предоставлением таможенному органу разрешительных документов (заключение Минкультуры России). Заключение на вывоз культурных ценностей выдается в каждом случае вывоза.

- За несоблюдение запретов и ограничений, а также за недекларирование товара мужчине назначены административные штрафы. Так как гражданин не владел информацией о принадлежности самовара к культурным ценностям, суд признал совершение правонарушения по неосторожности. После уплаты штрафов, самовар будет возвращен владельцу, - сказал начальник таможни.

Всем гражданам при выезде за границу в Бурятской таможне рекомендуют ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования. Они размещены на сайте ФТС в разделе «Физическим лицам».

Фото: Бурятская таможня

 

Теги
таможня самовар вывоз штрафы

Все новости

Хуралай һунгамалнууд аяншалга тухай асуудал зүбшэн хэлсэбэ
22.05.2024 в 16:11
14 спортсменов из Бурятии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии»
22.05.2024 в 16:04
Жительница Бурятии назвала детей варварами
22.05.2024 в 15:55
Участники СВО смогут оформить «Дальневосточную ипотеку» с 1 июня
22.05.2024 в 15:44
Помощника новосибирского депутата приговорили к строгому режиму за педофилию
22.05.2024 в 15:37
Детские лагеря ВСЖД готовят к лету
22.05.2024 в 15:29
Из Бурятии в Монголию пытались вывезти тульский самовар
22.05.2024 в 15:27
Житель Бурятии с наркотиком в носке устроил дебош
22.05.2024 в 15:25
Улан-удэнцев приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии
22.05.2024 в 15:25
Родители из Улан-Удэ рассказали, сколько потратят на организацию выпускного в этом году
22.05.2024 в 15:09
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Хуралай һунгамалнууд аяншалга тухай асуудал зүбшэн хэлсэбэ
22.05.2024 в 16:11
Жительница Бурятии назвала детей варварами

Женщину возмутило их поведение на детской площадке

22.05.2024 в 15:55
Участники СВО смогут оформить «Дальневосточную ипотеку» с 1 июня
Ставка по ипотеке составит 2 процента
22.05.2024 в 15:44
Детские лагеря ВСЖД готовят к лету
РЖД направила 167 млн рублей на эти цели
22.05.2024 в 15:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru