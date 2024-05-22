Общество 22.05.2024 в 15:29

Детские лагеря ВСЖД готовят к лету

РЖД направила 167 млн рублей на эти цели
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Текст: Андрей Константинов
Детские лагеря ВСЖД готовят к лету
Компания РЖД оказала поддержку в размере 167 млн рублей на подготовку и проведение детской оздоровительной кампании в социальных учреждениях Восточно-Сибирской железной дороги.

Всего в период каникул в учреждениях магистрали отдохнут более 3 тыс детей. Большая часть из них отправится в загородные оздоровительные лагеря «Сибиряк» и «Огоньки», расположенные в Бурятии и Иркутской области. Открытие сезона запланировано на 16 июня, а каждая из трех смен продлится 21 день, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Начиная с 1 июня и до 29 августа в дорожных санаториях-профилакториях «Иркутский», «Солнечный» и «Подлеморье» поправят свое здоровье около тысячи детей, для этого в течение лета здесь будут организованы четыре смены.

Помимо этого, в детских оздоровительных лагерях «Зеленый огонек» и «Экспресс», расположенных на побережье Черного моря в Краснодарском крае, отдохнут 200 детей работников ВСЖД. Первая группа ребят отправится к месту отдыха в середине июня.

Фото: company.rzd.ru
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ВСЖД

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