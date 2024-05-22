Детские лагеря ВСЖД готовят к лету

Компания РЖД оказала поддержку в размере 167 млн рублей на подготовку и проведение детской оздоровительной кампании в социальных учреждениях Восточно-Сибирской железной дороги.Всего в период каникул в учреждениях магистрали отдохнут более 3 тыс детей. Большая часть из них отправится в загородные оздоровительные лагеря «Сибиряк» и «Огоньки», расположенные в Бурятии и Иркутской области. Открытие сезона запланировано на 16 июня, а каждая из трех смен продлится 21 день, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Начиная с 1 июня и до 29 августа в дорожных санаториях-профилакториях «Иркутский», «Солнечный» и «Подлеморье» поправят свое здоровье около тысячи детей, для этого в течение лета здесь будут организованы четыре смены.Помимо этого, в детских оздоровительных лагерях «Зеленый огонек» и «Экспресс», расположенных на побережье Черного моря в Краснодарском крае, отдохнут 200 детей работников ВСЖД. Первая группа ребят отправится к месту отдыха в середине июня.Фото: company.rzd.ru