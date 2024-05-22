Общество 22.05.2024 в 15:55

Жительница Бурятии назвала детей варварами

Женщину возмутило их поведение на детской площадке

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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии назвала детей варварами

Свои замечания в адрес местных детей жительница Гусиноозерска обнародовала в телеграмм-канале «Весь Гусиноозерск».

- Вчера гуляли в городском парке, там красота, но вот только дети ведут себя словно варвары. Качели-лавочки в разные стороны дёргают, по горке стучат палкой, на некоторых лавочках есть надписи маркером. Кроме того, катают котенка с горки кувырком и на замечания не реагируют. Вот зачем так делать, - пишет возмущенная местная жительница.

Женщина обращает внимание родителей на воспитание их отпрысков и просит поговорить со своими детьми, объяснив им, что портить имущество, как и мучить животных, просто недопустимо.

Фото: Номер один

Теги
дети площадки качели варварство

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