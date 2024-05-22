Улан-удэнцы просят перенести автобусную остановку

В Улан-Удэ работники ЛВРЗ попросили перенести остановку, организовав остановочный пункт автобусного маршрута №31 рядом с проходной завода. По обращению работников ЛВРЗ депутат Дмитрий Турченюк провёл совещание, сообщили в Горсовете.

В ходе обсуждения представители Комитета по транспорту, Администрации Железнодорожного района и сам депутат пришли к выводу, что ширина улицы не позволяет сделать остановочный карман. Однако предложили другое решение – пересадочный тариф.

- Суть пересадочного тарифа в том, что пассажиры могут покупать проездные билеты, дающие право на неограниченное количество поездок на всех муниципальных автобусах. Он позволит сократить время поездки для сотрудников ЛВРЗ, живущих в отдалённых микрорайонах, - прокомментировали в пресс-службе Горсовета.

Фото: Горсовет