Общество 22.05.2024 в 16:19

Улан-удэнцы просят перенести автобусную остановку

Но городские депутаты считают это невозможным
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцы просят перенести автобусную остановку

В Улан-Удэ работники ЛВРЗ попросили перенести остановку, организовав остановочный пункт автобусного маршрута №31 рядом с проходной завода. По обращению работников ЛВРЗ депутат Дмитрий Турченюк провёл совещание, сообщили в Горсовете.

В ходе обсуждения представители Комитета по транспорту, Администрации Железнодорожного района и сам депутат пришли к выводу, что ширина улицы не позволяет сделать остановочный карман. Однако предложили другое решение – пересадочный тариф.

- Суть пересадочного тарифа в том, что пассажиры могут покупать проездные билеты, дающие право на неограниченное количество поездок на всех муниципальных автобусах. Он позволит сократить время поездки для сотрудников ЛВРЗ, живущих в отдалённых микрорайонах, - прокомментировали в пресс-службе Горсовета.

Фото: Горсовет

Теги
остановка транспорт автобус работники депутаты ЛВРЗ

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