Общество 22.05.2024 в 16:50
Для родителей в Бурятии проведут собрание
Оно пройдет в онлайн-формате
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии решили провести родительское собрание, сообщают в пресс-службе Комитета по образованию Администрации города Улан-Удэ.
Специалисты образовательной сферы собираются обсудить на нем пять тем, однако ключевыми из них станут только три. Они коснутся организации летнего отдыха, профилактики в сфере IT-технологий, мотивов рискованного поведения у детей и что при этом делать родителям.
После обсуждения участники родительского собрания смогут задать специалистам интересующие вопросы.
Сбор состоится в онлайн формате 30 мая в 17 часов.
Фото: Номер один
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