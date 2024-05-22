Для родителей в Бурятии проведут собрание

В Бурятии решили провести родительское собрание, сообщают в пресс-службе Комитета по образованию Администрации города Улан-Удэ.

Специалисты образовательной сферы собираются обсудить на нем пять тем, однако ключевыми из них станут только три. Они коснутся организации летнего отдыха, профилактики в сфере IT-технологий, мотивов рискованного поведения у детей и что при этом делать родителям.

После обсуждения участники родительского собрания смогут задать специалистам интересующие вопросы.

Сбор состоится в онлайн формате 30 мая в 17 часов.

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