В Улан-Удэ пылесосят площадь Советов

На площади Советов в Улан-Удэ пропылесосили искусственный газон, сообщают в пресс-службе мэрии города. Такое поручение дал столичный мэр Юрий Шутенков.

Работы провели сегодня, 22 мая, сотрудники Комбината по благоустройству.

- Газон с топиариями, который уже стал излюбленным местом отдыха горожан, будут пылесосить ежедневно, - уточнили в ведомстве.

Немногим ранее, на площади установили запретные таблички, в которых горожан просят бережнее относиться к элементам отдыха, установленным в центре.

Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ