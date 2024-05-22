Общество 22.05.2024 в 17:19
В Улан-Удэ пылесосят площадь Советов
Очистке от пыли подвергнут искусственный газон
Текст: Елена Кокорина
На площади Советов в Улан-Удэ пропылесосили искусственный газон, сообщают в пресс-службе мэрии города. Такое поручение дал столичный мэр Юрий Шутенков.
Работы провели сегодня, 22 мая, сотрудники Комбината по благоустройству.
- Газон с топиариями, который уже стал излюбленным местом отдыха горожан, будут пылесосить ежедневно, - уточнили в ведомстве.
Немногим ранее, на площади установили запретные таблички, в которых горожан просят бережнее относиться к элементам отдыха, установленным в центре.
Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ
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