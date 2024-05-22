В парках Улан-Удэ открывается летний оздоровительный сезон

24 мая в 16:00 в парке «Юбилейный» состоится открытие сезона «Парк здоровья - всей семьей» (возрастное ограничение 6+), сообщила администрация города Улан-Удэ.

Горожан ждут фитнес-танцы, Zumba, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, а также выступления артистов Центра культуры и досуга г. Улан-Удэ и мелодии концертного духового оркестра.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один







