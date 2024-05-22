Общество 22.05.2024 в 17:37
В парках Улан-Удэ открывается летний оздоровительный сезон
В субботу в парке «Юбилейный» горожан ждет программа «Парк здоровья - всей семьей»
24 мая в 16:00 в парке «Юбилейный» состоится открытие сезона «Парк здоровья - всей семьей» (возрастное ограничение 6+), сообщила администрация города Улан-Удэ.
Горожан ждут фитнес-танцы, Zumba, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, а также выступления артистов Центра культуры и досуга г. Улан-Удэ и мелодии концертного духового оркестра.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один