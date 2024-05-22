Общество 22.05.2024 в 17:56

В Улан-Удэ пройдет акция «Чистый четверг»

Убирать город планируют теперь раз в месяц
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пройдет акция «Чистый четверг»

Городские власти поддержали инициативу горожан и общественников по уборке территорий Улан-Удэ не два раза в год – весной и осенью, как было ранее, а раз в месяц.

– Мы изучили предложение неравнодушных горожан и выяснили, что практика ежемесячных уборок есть во многих регионах России. Тем более, в этом году вопрос уборки города актуален как никогда из-за участившихся случаев штормового ветра. После него город вновь оказывается в мусоре, – рассказал первый заммэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев.

После обсуждения этого вопроса с руководителями крупных предприятий и торговых сетей, предпринимателями было принято решение об организации в Улан-Удэ акции «Чистый четверг».

– Ее суть в том, что раз в месяц в теплое время года организации города будут дружно выходить на уборку и приводить в порядок прилегающие территории, – пояснил Сергей Гашев. – Начнем мы, конечно, с себя. За каждым структурным подразделением Администрации города закрепим территорию, и уже завтра, 23 мая, все выйдем и наведем чистоту.

При положительном результате акция «Чистый четверг» будет продолжена.

Фото: Комитет по благоустройству г. Улан-Удэ

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уборка город чистота горожане улан-удэ

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