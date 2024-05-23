Работу глав районов в Бурятии признали плохой

Суды вынесли предупреждения трем главам муниципалитетов Бурятии за плохую работу в ГИС ЖКХ. По результатам проверок Госстройжилнадзора было выявлено отсутствие или неполное размещение информации о домах в системе ГИС ЖКХ.

В итоге, глав Баргузинского, Джидинского и Закаменского районов привлекли к административной ответственности. Суд принял решение назначить им наказания в виде предупреждения.

- Система ГИС ЖКХ – это удобный инструмент для получения информации о своем доме, для принятия решений. Если вовремя не внести всего лишь кадастровые номера помещений в систему, права пользователей нарушаются: они не смогут получить нужную информацию, не смогут воспользоваться функционалом. Следует принимать меры по соблюдению законодательства, не ожидаясь повторных проверок, поскольку в дальнейшем уже будут назначаться штрафы, - отметил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

Фото: loon.site