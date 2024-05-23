Общество 23.05.2024 в 09:17
С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за нападение собаки на ребенка
Её сумма составила почти сто тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выиграли иск к мэрии Улан-Удэ о взыскании компенсации в пользу ребенка, которого покусали собаки. Инцидент случился в ноябре прошлого года.
«22 ноября в 111-м микрорайоне несколько мальчиков играли между домами. Мимо пробегали три собаки. Мальчик побежал в сторону собак. Животные восприняли это как угрозу. Одна из них укусила ребенка и убежала», – рассказали тогда свою версию происшествия в городской администрации.
Пострадавшего 8-летнего мальчика доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с укушенной раной правой ягодицы. После обследования и поставленной прививки от бешенства ребенка отпустили на амбулаторное лечение.
Как подчеркнули в прокуратуре, закон возлагает отлов бесхозяйных животных на местные власти. Для зашиты интересов пострадавшего ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда.
Октябрьский райсуд иск прокурора удовлетворил. С мэрии в пользу ребенка взыскано 90 тыс. рублей.
«После вступления решения суда в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение», - отметили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
«22 ноября в 111-м микрорайоне несколько мальчиков играли между домами. Мимо пробегали три собаки. Мальчик побежал в сторону собак. Животные восприняли это как угрозу. Одна из них укусила ребенка и убежала», – рассказали тогда свою версию происшествия в городской администрации.
Пострадавшего 8-летнего мальчика доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с укушенной раной правой ягодицы. После обследования и поставленной прививки от бешенства ребенка отпустили на амбулаторное лечение.
Как подчеркнули в прокуратуре, закон возлагает отлов бесхозяйных животных на местные власти. Для зашиты интересов пострадавшего ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда.
Октябрьский райсуд иск прокурора удовлетворил. С мэрии в пользу ребенка взыскано 90 тыс. рублей.
«После вступления решения суда в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение», - отметили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»