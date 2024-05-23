Общество 23.05.2024 в 09:26

Бурятские спортсменки завоевали четыре медали

Девушки получили их на Первенстве России по кикбоксингу
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Бурятские спортсменки завоевали четыре медали

Соревнования проходили с 16 по 22 мая в Дагестане. Каспийск собрал более двух тысяч лучших кикбоксеров из 75 регионов. В течение шести дней юные спортсмены состязались за звание «Победителя Первенства России», а также за место в составе сборной России.

В итоге, Дарья Шелопугина одержала победу в дисциплине лайт-контакт, Илона Лебедева в дисциплинах поинтфайтинг и лоу-кик, а Полина Агванова в дисциплине К1.

В минспорта республики поздравили не только спортсменов и их тренеров, но и старшего тренера сборной Бурятии по кикбоксингу Бориса Баглаева.

Фото: минспорт Бурятии

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победа спорт кикбоксинг медали

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