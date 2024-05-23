Бурятские спортсменки завоевали четыре медали

Соревнования проходили с 16 по 22 мая в Дагестане. Каспийск собрал более двух тысяч лучших кикбоксеров из 75 регионов. В течение шести дней юные спортсмены состязались за звание «Победителя Первенства России», а также за место в составе сборной России.

В итоге, Дарья Шелопугина одержала победу в дисциплине лайт-контакт, Илона Лебедева в дисциплинах поинтфайтинг и лоу-кик, а Полина Агванова в дисциплине К1.

В минспорта республики поздравили не только спортсменов и их тренеров, но и старшего тренера сборной Бурятии по кикбоксингу Бориса Баглаева.

Фото: минспорт Бурятии